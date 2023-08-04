Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что, по прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные воздух днем будет прогреваться до 30–35 градусов жары. По его словам, из-за этого в разы увеличится число отдыхающих у воды.

"Поэтому спасатели уже приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов, чтобы оперативно выявлять и предотвращать возможные происшествия", – сказал заммэра.

Он рассказал, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми – 13 на Москве-реке, 2 – на Химкинском водохранилище и 10 – на внутренних водоемах.

Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы. С приходом жары их число увеличилось до почти 100 человек.

Спасатели патрулируют и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Бирюков призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Пока что самым жарким днем этого лета считается 6 июля, когда метеостанция на ВДНХ зафиксировала 29,1 градуса.

В связи с прогнозируемой жарой спасатели посоветовали горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды. Купаться следует только в разрешенных водоемах на специально оборудованных пляжах, напомнили в МЧС.

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