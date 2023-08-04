Жителей столицы пригласили переждать жару в центрах московского долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Переждать жаркую погоду жители столицы могут в прохладных гостиных, которые находятся в центрах московского долголетия. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения столицы.

"Там стоят кресла, диваны и кулеры с холодной водой, есть книги и настольные игры. В гостиных можно не только переждать жару, но и ближе познакомиться с деятельностью клубов по интересам, а также с инфраструктурой города", – говорится в сообщении.

Гостиные открыты с 10:00 до 20:00.

В свою очередь, врач-диетолог Наталья Круглова отметила, что в жару необходимо уменьшить употребление кофе, поскольку он может привести к обезвоживанию. По ее словам, следует пить не более одной-двух чашек в день.

"Я бы посоветовала включить в рацион больше свежих овощей и фруктов. Из напитков стоит выбирать те, которые будут восполнять водный баланс, а именно минеральную воду, так как в ней содержатся дополнительные микроэлементы", – цитирует специалиста News.ru.

Врач порекомендовала не употреблять жирное мясо. Его нужно хранить в холодильнике из-за повышенного риска кишечной инфекции, добавила Круглова.

До этого в связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

В столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Спасатели посоветовали горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды.



"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 58%