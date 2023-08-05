Москвичам пообещали жару до 32 градусов 5 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей и гостей Москвы ожидают небольшая облачность и температура до 32 градусов в субботу, 5 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По словам синоптиков, в Подмосковье столбики термометров покажут от 27 до 32 градусов. Ветер прогнозируется переменных направлений до 3–8 метров в секунду. Метеорологи подчеркнули, что атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

До этого в связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

В столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Спасатели посоветовали горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что жара в Москве спадет вечером во вторник, 8 августа. По его информации, днем воздух прогреется до 30–32 градусов, вечером контрастная температура достигнет максимума, что не очень хорошо. Он уточнил, что если подобный фронт пройдет в ночь на среду, 9 августа, то будет грозовой дождь.

Синоптики сообщили, какая температура ожидается в столице на выходных