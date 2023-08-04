Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жара в Москве спадет вечером во вторник, 8 августа. Об этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил в беседе с RT.

По его информации, днем воздух прогреется до 30–32 градусов, вечером контрастная температура достигнет максимума, что не очень хорошо. Он уточнил, что если подобный фронт пройдет в ночь на среду, 9 августа, то будет грозовой дождь.

Шувалов подчеркнул, что погода во второй половине следующей недели будет отличаться от первой. Так, в среду и четверг, 9 и 10 августа, столбики термометров поднимутся до 22–24 градусов, 11 и 12 августа воздух не прогреется выше 20 градусов.

Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальная жара начнет спадать с 9 августа. Именно тогда погода вернется к своей климатической норме, передает Агентство "Москва".

По его словам, 7 августа в Москве ночью прогнозируются 18–20 градусов, в центре – 23 градуса. Днем будет 31–33 градуса, в области – 34 градуса. Теплую ночь ожидают и 8 августа – 20 градусов, дневные температуры – 30–32 градуса, по области – 34 градуса.

"<...> 9 августа, в среду, ожидается заметное понижение: день прогнозируется дождливый, температура упадет до 25–26 градусов, но все равно останется чуть выше нормы, поэтому нельзя говорить о похолодании", – уточнил эксперт.

Вильфанд добавил, что 10 августа температура продолжит понижение. Так, ночью в столице и области – 13–18 градусов, днем – 20–25 градусов, что является нормой.

Отмечается, что погода будет дождливой и облачной, будут кратковременные дожди. Причиной понижения станут поступающие с севера воздушные массы. Поэтому с 11 по 13 августа ночью термометры покажут 10–15 градусов, днем – от 18 до 23 градусов.

"Таким образом, первая половина следующий недели очень жаркая, среда – переходный день, а с четверга – заметное понижение", – подвел он итог.

Синоптик сообщил, что сейчас температура воды в столичных водоемах очень высокая (около 23 градусов). Остывать она на следующей неделе будет медленно, на следующих выходных останется на уровне около 20 градусов, однако, погода не будет располагать к купанию, говорить о дальнейших перспективах купального сезона, по его мнению, рано.

Также Вильфанд рассказал, что жара ожидается на юге европейской России в ближайшие дни, на юге Сибирского федерального округа и в Приморье прогнозируется опасная погода из-за дождей.

"На юге европейской России очень жаркая погода: в Краснодарском крае до 39 градусов в ближайшие выходные, в Ставрополье, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях до 40–42 градусов, в Калмыкии до 43 градусов. Это опасная жаркая погода", – цитирует его "Интерфакс".

В свою очередь, сильный продолжительный дождь ожидается в Иркутской области, он будет усиливаться ливнями, будет гроза, град и ветер до 20 метров в секунду. В Кемеровской области, Алтайском крае, республике Алтай, как уточняет эксперт, будут сильные дожди, ливни, гроза, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В Хакасии также прогнозируется сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. В Приморском крае ожидается с 4 по 6 августа циклон, который принесет с собой дождь и ливни.

"Завтра очень сильный дождь, выпадет 50 и более миллиметров осадков, и очень сильные ливни – за час может выпасть 20–30 миллиметров осадков. И аналогичная ситуация на Курильских островах", – заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 4 августа, в Москве проведут пять циклов аэрации из-за жаркой погоды, установившейся в городе. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта

До этого из-за жары на автовокзалах Саларьево, Северные Ворота, Центральный и Орехово начали раздавать воду. Также воду можно взять на станциях метро "Выхино", "Фили", "Измайловская", "Технопарк", "Студенческая", "Кутузовская" и других.

"Атмосфера": жаркая погода ожидается в Москве 5–6 августа