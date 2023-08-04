Пять циклов аэрации проведут в Москве из-за жаркой погоды 4 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу, 4 августа, в городе проведут пять циклов аэрации из-за жаркой погоды, установившейся в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков напомнил, что, согласно прогнозам, столбики термометров в дневные часы поднимутся до 30–35 градусов, в связи с чем специалисты комплекса должны проводить полив дорог в цикличном режиме.

"Сегодня до пяти раз проведем аэрацию, работы выполняются до 20:00 каждые два часа. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – объяснил он.

Отмечается, что городские службы постоянно ведут наблюдение за температурой и состоянием асфальта в Москве.

В комплексе добавили, что с 21:00 до 06:00 также будет проводиться обильный полив кустарников, деревьев и цветников.

Ранее из-за жары на автовокзалах Саларьево, Северные Ворота, Центральный и Орехово начали раздавать воду.

Также воду можно взять на станциях метро "Выхино", "Фили", "Измайловская", "Технопарк", "Студенческая", "Кутузовская" и других.

Бутылки с водой в том числе начнут раздавать в пиковые вечерние часы на таких вокзалах, как Казанский, Курский, Савеловский, Белорусский, Павелецкий и Киевский, а также на станциях Мытищи, Лобня и других.



Аномальная жара в столице усилится 5 и 6 августа