На Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание 5–7 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 временно изменится расписание поездов для строительства московский городской вокзал Лианозово, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Обновленный график движения будет действовать с 03:00 5 августа до 03:00 7 августа. Часть поездов проследует с отменой остановок, часть и маршрутов отменят, интервалы движения оставшихся увеличат до 1,5 часа.

Также значительно увеличатся интервалы движения аэроэкспрессов в Шереметьево. Большую часть рейсов в аэропорт отменят.

В субботу и воскресенье, 5 и 6 августа, по очереди будут закрыты пути на участке от Бескудниково до Лобни. Поезда будут следовать по очереди в реверсивном режиме. Это нужно для строительства Лианозова. Работы пройдут в выходные дни, когда пассажиропоток наименьший.

Ранее сообщалось, что расписание электричек на Киевском направлении Московской железной дороги изменится с 00:40 4 августа до 00:40 7 августа. Ряд поездов выведут из расписания, у некоторых изменится количество остановок на маршруте, а у других – время отправления и прибытия. Движение электричек на перегоне Крекшино – Апрелевка будет организовано в реверсивном режиме.

Расписание поездов поменяется на МЦД-2 с 2 августа