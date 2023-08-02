Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится с 4–7 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание электричек на Киевском направлении Московской железной дороги изменится с 00:40 4 августа до 00:40 7 августа из-за работ по модернизации инфраструктуры станции Апрелевка будущего четвертого маршрута МЦД. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

"Расписание <...> изменится в предстоящие выходные в связи с работами по модернизации инфраструктуры на станции Апрелевка будущего МЦД-4. Это позволит обеспечить пропуск через станцию дополнительных поездов МЦД и электричек дальних маршрутов", – говорится в сообщении.

Ряд поездов выведут из расписания, у некоторых изменится количество остановок на маршруте, а у других – время отправления и прибытия. Движение электричек на перегоне Крекшино – Апрелевка будет организовано в реверсивном режиме.

В период ограничений на участке Апрелевка – Селятино специалисты проведут переключение второго главного пути на новую ось, уложат пять стрелочных переводов и участок железнодорожного пути протяженностью 300 метров. Также в это время планируется обустроить контактную сеть и внедрить автоматическую систему управления движение.

Ранее "Аэроэкспресс" предупредил об изменениях в расписании поездов до Шереметьево 5 и 6 августа. Значительную часть рейсов в эти дни уберут из графика. Это связано с проведением плановых железнодорожных работ.

