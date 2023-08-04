Новости часа: Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками и МФО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками и МФО при возврате долгов. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов повысили в четыре раза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

90 детей, выселенных из отеля в Анталье из-за неоплаты отдыха туроператором, вылетят в РФ 5 августа. Об этом сообщило генконсульство.