Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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Общество

Новости часа: Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками и МФО

Новости часа: Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками и МФО

Новости часа: Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для компаний

Путин подписал закон о повышении призывного возраста в России до 30 лет

Новости часа: Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Новости часа: Песков прокомментировал действия США в отношении зерновой сделки

Песков оценил ситуацию с якобы поврежденным кораблем в Новороссийске

Новости часа: служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Новости часа: Путин заявил, что чиновники РФ должны ездить на отечественных автомобилях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками и МФО при возврате долгов. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов повысили в четыре раза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

90 детей, выселенных из отеля в Анталье из-за неоплаты отдыха туроператором, вылетят в РФ 5 августа. Об этом сообщило генконсульство.

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