Питьевую воду будут раздавать на вокзалах и станциях МЖД из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за жаркой погоды пассажирам вокзалов и станций МЖД будут раздавать воду, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Сотрудники компании будут ждать их в местах отправления пригородных поездов утром в субботу и вечером в воскресенье – во время максимального пассажиропотока.

Получить питьевую воду можно будет на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная и Нижегородская.

В столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Спасатели посоветовали горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды.

В субботу жителей и гостей Москвы ожидают небольшая облачность и температура до 32 градусов. По словам синоптиков, в Подмосковье столбики термометров покажут от 27 до 32 градусов. Ветер прогнозируется переменных направлений до 3–8 метров в секунду.

В связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.



Синоптики сообщили, какая температура ожидается в столице на выходных