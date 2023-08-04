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18:24

Общество

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выселением российских детей из лагеря в Турции

Фото: телеграм-канал "Голос страны"

Роспотребнадзор начал контролировать ситуацию с выселением российских детей из турецкого лагеря. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора помогут родителям выселенных детей составить претензию в адрес туроператора.

"Служба призывает родителей пострадавших несовершеннолетних обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора за помощью в составлении претензий в адрес туроператора, а также для решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей" – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что турецкий отель выгнал российских детей на улицу, после того как произошли проблемы с оплатой. По информации ряда телеграм-каналов, отель не оплатил туроператор "Колибри".

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