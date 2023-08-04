Москвичи смогут замораживать годовой абонемент на карте "Тройка"

Москвичи смогут замораживать на две недели годовой абонемент на "Тройке". Услуга будет доступна с сентября, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Обновление подгрузят в приложение "Метро Москвы".

В данный момент идет финальное тестирование функции. Чтобы заморозить проездной, оставшийся срок его действия должен быть не менее 30 дней. Если за время приостановки пассажир совершит поездку, заморозка отменится.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.