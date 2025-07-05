Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 14:15

Транспорт

В Шереметьево заявили, что работают над возвращением графика вылетов

В Шереметьево заявили, что работают над возвращением графика вылетов

Сильный ветер парализовал вылеты из Шереметьево

В Москве появятся новые выделенные полосы для автобусов

"Хроники московского метро. 90 лет": архитектура метро

Ленинградский вокзал вернет себе исторический облик

Собянин рассказал о создании безопасных пешеходных маршрутов через пути МЦД

Речной флот Москвы пополнили новые электросуда

В Москве изменится схема движения на пересечении Путилковского шоссе

В Бирюлеве жители начали бороться с самокатчиками радикальными методами

В центре Москвы перекроют улицы из-за велогонки "Две реки"

В Шереметьево 5 июля временно не вылетали рейсы из-за усиления ветра. В пресс-службе аэропорта заверили, что делают все возможное для возвращения вылетов в график. Пассажирам отмененных рейсов предлагают переоформить билеты на ближайшие.

Что касается компенсаций, юрист Андрей Лухин пояснил, что в случае задержек или отмен рейсов по погодным причинам компенсация не предусмотрена – это соответствует федеральным авиационным правилам. При этом авиакомпания обязана предоставить воду, питание, а при долгих задержках – разместить пассажиров в отеле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика