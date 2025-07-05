В Шереметьево заявили, что работают над возвращением графика вылетов

В Шереметьево 5 июля временно не вылетали рейсы из-за усиления ветра. В пресс-службе аэропорта заверили, что делают все возможное для возвращения вылетов в график. Пассажирам отмененных рейсов предлагают переоформить билеты на ближайшие.

Что касается компенсаций, юрист Андрей Лухин пояснил, что в случае задержек или отмен рейсов по погодным причинам компенсация не предусмотрена – это соответствует федеральным авиационным правилам. При этом авиакомпания обязана предоставить воду, питание, а при долгих задержках – разместить пассажиров в отеле.

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