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05 июня, 07:15

Транспорт

Городские камеры зафиксировали плотный трафик на Волгоградском проспекте

Городские камеры зафиксировали плотный трафик на Волгоградском проспекте

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Волгоградском проспекте автомобилистам придется немного постоять – местами ситуация остается напряженной.

На Рязанском проспекте обстановка чуть спокойнее – преобладает желтый уровень загруженности, однако на отдельных отрезках виден и красный. Есть и свободные участки, где движение идет в зеленой зоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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