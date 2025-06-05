Городские камеры зафиксировали плотный трафик на Волгоградском проспекте

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Волгоградском проспекте автомобилистам придется немного постоять – местами ситуация остается напряженной.

На Рязанском проспекте обстановка чуть спокойнее – преобладает желтый уровень загруженности, однако на отдельных отрезках виден и красный. Есть и свободные участки, где движение идет в зеленой зоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.