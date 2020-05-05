Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 14:30

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Новости Московского транспорта

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Станции метро и МЦК готовят к летнему сезону: моют входные группы, фасады, облицовку и остекление. Чтобы увеличить воздухообмен, на станциях сняли более 6 тысяч вторых дверей в вестибюлях. Кондиционеры в вагонах и тоннельную вентиляцию переводят на летний режим работы.

"Традиционно в дни государственных праздников уличные парковки в столице работают бесплатно по решению Сергея Собянина. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме. Просим водителей парковаться правильно и соблюдать ПДД для безопасности всех участников дорожного движения", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сезонные маршруты наземного транспорта начали работу, чтобы пассажирам было удобно добираться до мест летнего отдыха. Заработали маршрут № 390 от станции метро "Полежаевская" до Серебряного Бора и № 400а и 400в до деревень Полежайки и Соколово.

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