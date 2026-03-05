До конца года в Москве запустят 15 беспилотных трамваев. Об этом сообщил генеральный директор НИИ "Мостранспроект" Владимир Титов. Первый в мире полностью беспилотный трамвай, который регулярно перевозит пассажиров, появился на московских улицах в сентябре прошлого года.

Эксперты называют запуск трамвайного диаметра одним из самых ярких событий в истории Московского трамвая. Это революционный маршрут в техническом плане с автономной технологией и трамваем на аккумуляторном ходу. Он соединил периферийные районы через центр, чего раньше не было.

