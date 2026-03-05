Новые поезда "Москва-2026" начнут курсировать в столичном метро

Новые поезда серии "Москва-2026" начнут курсировать в столичном метро. Составы сначала появятся на Замоскворецкой линии.

Специалисты сейчас проверяют оборудование, ходовую часть, двери, фары и тормоза. Если находят недочеты, устраняют и проводят новое тестирование.

Чтобы выйти на линию, поезда должны пройти без замечаний как минимум 300 километров. В Дептрансе отметили, что все комплектующие новых составов отечественные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.