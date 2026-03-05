График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

05 марта, 07:15

Транспорт

Новые поезда "Москва-2026" начнут курсировать в столичном метро

Новые поезда "Москва-2026" начнут курсировать в столичном метро

Собянин: 8 и 9 марта на всех улицах Москвы можно парковаться бесплатно

Затруднения движения возможны на севере Москвы вечером 5 марта из-за матча

Более 400 электробусов начнут перевозить москвичей в 2026 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 марта

Собянин: в 2026 году будет открыт четвертый маршрут речного электротранспорта

Путин поручил ведомствам организовать рейсы для вывоза россиян из стран Ближнего Востока

Станцию метро "Трубная" украсили к 8 Марта

Авиакомпании выполнили больше 30 вывозных рейсов с Ближнего Востока за два дня

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новые поезда серии "Москва-2026" начнут курсировать в столичном метро. Составы сначала появятся на Замоскворецкой линии.

Специалисты сейчас проверяют оборудование, ходовую часть, двери, фары и тормоза. Если находят недочеты, устраняют и проводят новое тестирование.

Чтобы выйти на линию, поезда должны пройти без замечаний как минимум 300 километров. В Дептрансе отметили, что все комплектующие новых составов отечественные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

