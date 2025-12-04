Беспилотный трамвай перевез 40 тысяч пассажиров за 3 месяца работы в Москве

40 тысяч человек уже воспользовались беспилотным трамваем в Москве с начала его пассажирской эксплуатации в сентябре. За это время инновационный транспорт проехал 20 тысяч километров, ни разу не нарушив правила дорожного движения.

Технология, созданная столичными специалистами, позволяет трамваю анализировать и просчитывать даже потенциальные аварийные ситуации на пути, что доказывает ее безопасность и надежность. Трамвай оснащен лидарами, радарами, камерами и датчиками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.