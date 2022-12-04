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Транспорт

Участок Калужско-Рижской линии метро закрылся до 7 декабря

Участок Калужско-Рижской линии метро закрылся до 7 декабря

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Участок Калужско-Рижской линии столичного метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закрылся до 7 декабря. И так будет до среды включительно. Строители прокладывают второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии.

Для москвичей запустили компенсационные автобусы-гармошки. Очередей быть не должно, число машин специально увеличили. Остановка и посадка занимают не больше минуты. В шатрах на конечных станциях наливают чай с печеньем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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