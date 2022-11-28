Самолет застрял в линии электропередач в США

В американском штате Мэриленд небольшой самолет врезался в столб линии электропередачи и запутался в проводах. На борту находились два человека, они выжили, но их долго не могли вызволить, так как спасательную операцию осложнял густой туман. Все это время они висели на высоте около 30 метров.

Авария привела к массовым отключениям электроэнергии в округе. Без света остались порядка 85 тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.