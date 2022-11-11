Подозреваемый в деле о давке на Хеллоуин в Сеуле найден мертвым в своем доме

Фото: ТАСС/EPA/YONHAP

Офицер полицейского участка округа Йонсан в южнокорейском Сеуле, где произошла давка с множеством погибших на Хеллоуин, был найден мертвым в своем доме. Он проходил подозреваемым по этому делу. Об этом сообщает агентство Yonhap.

55-летнего полицейского подозревали в злоупотреблении полномочиями, уничтожении улик и профессиональной халатности с летальным исходом. Правоохранитель мог приказать сотруднику удалить внутренний отчет с анализом и предупреждением о возможном несчастном случае во время Хеллоуина в том районе. Некоторые предполагали, что он мог это сделать, дабы скрыть полицейское бездействие.

После привлечения погибшего к расследованию его отстранили от должности, но пока не вызывали на допрос. Предсмертной записки в доме полицейского найдено не было, однако некоторые коллеги сообщали о странных звонках от правоохранителя. В разговорах якобы был намек на самоубийство.

Представитель фракции оппозиционной Объединенной демократической партии в парламенте О Ен Хван связал смерть полицейского с тем, что в ходе расследования специальный отдел пытался переложить вину за произошедшее на нижестоящих чиновников и сотрудников.

Давка в сеульском районе Итхэвон произошла в субботу, 29 октября, во время празднования Хеллоуина. В узком переулке с наклоном собрались десятки тысяч молодых людей.

В результате происшествия погибли 154 человека и 132 пострадали. Среди погибших 26 иностранцев.

Жертвами давки стали четверо россиянок. Им было от 20 до 30 лет. Одна из погибших переехала в Корею из Приморского края. Тела россиянок пообещали доставить на Родину паромом.



Тела погибших в Сеуле россиянок доставят в РФ паромом через Приморье – МИД

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!