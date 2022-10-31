В Сеуле восстановили картину давки в районе Итхэвон

Фото: телеграм-канал “Говорит Москва’’

Основная причина давки в сеульском районе Итхэвон, где во время празднования Хеллоуина погибли 154 человека, – трагическая случайность. Об этом рассказал руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Сеуле Андрей Ольферт в эфире радио Sputnik.

По его словам, общую причину произошедшего восстановила полиция на основе первых данных, показаний пострадавших, записей видеокамер и данных из соцсетей. В настоящее время правоохранители анализируют все полученные сведения.

Ольферт объяснил, что большинство людей погибли в небольшом переулке с множеством клубов и баров. Эта улица расположена рядом с метро, но является одной из самых неудобных и опасных. Ольферт поведал, что указанный переулок имеет наклон.

"На этом пригорке пространство всего 18 квадратных метров, там собралось человек 300. Кто-то споткнулся, и все – пошла лавина. Люди в шесть - семь слоев друг на друга наложились", – добавил Ольферт.

Главный вопрос, который сейчас стоит перед правоохранителями, – найти виновного. Ольферт поведал, что мероприятия в честь Хэллоуина назвали фестивалем, однако организатора у него не было.

"То есть никто целенаправленно это не организует, и получается, что никто конкретно за это не отвечает. Есть еще ряд важных аспектов. Корейцы очень долго тщательно соблюдали все карантинные меры. И это был первый раз за три года, когда на крупное мероприятие все ограничения были сняты. Поэтому народ массово повалил", – рассказал Ольферт.

Он подчеркнул, что из-за коронавируса у многих владельцев баров и ресторанов просела выручка, поэтому они этот фестиваль старались раскручивать, чтобы завлечь больше народу.

Происшествие случилось в субботу, 29 октября. В результате погибли 154 человека и 132 пострадали. Среди погибших 26 иностранцев.

Жертвами давки стали четверо россиянок. Им было от 20 до 30 лет. Одна из погибших переехала в Корею из Приморского края. Тела россиянок пообещали доставить на Родину паромом.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур до 5 ноября. Он выразил соболезнования семьям погибших.



Количество погибших в давке на праздновании Хеллоуина в Сеуле возросло до 154

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