Дело возбудили после гибели двух человек при крушении вертолета в Тверской области

Фото: телеграм-канал "112’"

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате крушения вертолета в Тверской области, сообщает ТАСС.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли образцы топлива и назначили необходимые экспертизы. Устанавливаются условия и причины ЧП, опрашиваются очевидцы.

Сообщение о крушении вертолета Robinson-R66 поступило накануне вечером в 22:30. Воздушное судно упало в поле в Кесовогорском районе. В результате погиб заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев. Вторым погибшим оказался брат спортсмена Дмитрий Курылев.

Звание мастера спорта Александр Курылев был удостоен в 2007 году. Он неоднократно получал награды на соревнованиях Федерации самолетного спорта РФ и чемпионатах Европы. Курылев также был награжден медалью "За вклад в развитие вертолетного спорта".

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