Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Число погибших в давке в Сеуле возросло до 158 человек. Об этом со ссылкой на корейское министерство внутренних дел и безопасности сообщает РИА Новости. По последним данным, в числе погибших 102 женщины и 56 мужчин.

Двенадцати жертвам было от 10 до 20 лет, еще 105 – от 20 до 30 лет. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четверо россиянок. Уточняется, что пострадали 196 человек, десять из них все еще находятся в больницах.

Крупнейшая в истории Южной Кореи давка произошла в ночь на 30 октября во время празднования Хэллоуина в известном вечеринками сеульском районе Итэвон. Десятки тысяч молодых людей собрались в узком переулке с наклоном.

Власти Южной Кореи продолжают расследование причин возникновения давки. По мнению президента Юн Сок Еля, основную ответственность за трагедию несет полиция.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что офицер полицейского участка округа Йонсан, где произошла давка с множеством погибших, был найден мертвым в своем доме. Он проходил подозреваемым по делу. Предсмертной записки в доме полицейского найдено не было, однако некоторые коллеги сообщали о странных звонках от него, в которых он якобы намекал на самоубийство.



Жители Сеула несут цветы к месту гибели людей во время празднования Хэллоуина

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!