В центре Москвы проходит парад ретротранспорта

В Москве проходит парад ретро-транспорта. По городу проехали десятки раритетных машин. Они уже прибыли на Чистопрудный бульвар, где будут стоять до пяти вечера.

Москвичи смогут рассмотреть автомобили и мотоциклы времен СССР, трамваи разных поколений и экспонаты Музея гаража особого назначения ФСО. Последние представляются так впервые.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

