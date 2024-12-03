Первый в России вагон-купе для маломобильных граждан отправили в рейс. Он следует по маршруту Москва – Анапа. Состав полностью адаптирован для путешествия пассажиров в креслах-колясках и для их сопровождающих.

Кроме того, в нем есть автоматизированные подъемники для посадки и высадки пассажиров, предусмотрены широкие спальные места. Ко всему прочему, по вагону размещены таблички с использованием шрифта Брайля для слабовидящих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.