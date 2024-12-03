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03 декабря, 15:30

Транспорт

Первый в России вагон-купе для маломобильных граждан отправили в рейс

Первый в России вагон-купе для маломобильных граждан отправили в рейс

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Первый в России вагон-купе для маломобильных граждан отправили в рейс. Он следует по маршруту Москва – Анапа. Состав полностью адаптирован для путешествия пассажиров в креслах-колясках и для их сопровождающих.

Кроме того, в нем есть автоматизированные подъемники для посадки и высадки пассажиров, предусмотрены широкие спальные места. Ко всему прочему, по вагону размещены таблички с использованием шрифта Брайля для слабовидящих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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