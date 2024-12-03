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03 декабря, 08:30

Транспорт

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 3 декабря

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 3 декабря

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Департамент транспорта Москвы напоминает о строительных работах на МКАД: на 40-м километре, на 76-м, на отрезке с 29-го по 32-й километр. При этом вечерняя загруженность дорог составит 7–8 баллов.

Кроме того, горожанам еще раз напомнили об измененном расписании движения поездов на МЦД-1 до 14 декабря. Ознакомиться с ним можно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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