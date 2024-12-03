РЖД запустят 4 спецвагона на южных направлениях для маломобильных пассажиров

В 2025 году на южных направлениях будут запущены четыре специализированных вагона для маломобильных пассажиров. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

В этих составах будет широкий коридор, особенная компоновка, благодаря которой лежачие места построят вдоль окон, а также широкое пространство внутри. Кроме того, их также оборудуют низкими зеркалами и раковинами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.