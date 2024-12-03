Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 11:00

Транспорт

РЖД запустят 4 спецвагона на южных направлениях для маломобильных пассажиров

РЖД запустят 4 спецвагона на южных направлениях для маломобильных пассажиров

Интенсивность на столичных дорогах составила 5 баллов утром 3 декабря

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 3 декабря

Обязательное изучение ПДД хотят вернуть в школьную программу

Паркингшеринг запустят в Москве в 2025 году

Новый путепровод через пути МЦД-1 связал два района

Минтранс предложил присвоить каждой российской трассе собственное имя

Новости часа: новый путепровод связал улицы районов Восточное Дегунино и Алтуфьевского

"Московский патруль": 60 тыс нарушений перевозки детей выявили в Москве за 10 месяцев

В Москве открылись транспортные елки

В 2025 году на южных направлениях будут запущены четыре специализированных вагона для маломобильных пассажиров. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

В этих составах будет широкий коридор, особенная компоновка, благодаря которой лежачие места построят вдоль окон, а также широкое пространство внутри. Кроме того, их также оборудуют низкими зеркалами и раковинами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика