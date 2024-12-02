РЖД напомнили о пропускной способности путей после сообщений о скоплении вагонов

Фото: 123RF/natali55522

Главным критерием, позволяющим принять вагоны к перевозке, является непревышение ими пропускных способностей инфраструктуры. Об этом заявили в пресс-службе РЖД в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о скоплении вагонов на заводах, передает РИА Новости.

Как писали журналисты, на вагоностроительных заводах сегодня скопилось более 2,5 тысячи новых вагонов. При этом они не могут уехать к заказчикам, так как РЖД не принимают их на сеть.

В свою очередь, в РЖД отметили, что с момента производства и регистрации вагонов ответственность за них лежит на операторах. При этом все стороны заинтересованы в ритмичности и бесперебойности перевозочного процесса.

"Для обеспечения устойчивости эксплуатационной работы на фоне рекордного профицита вагонов РЖД принимаются ситуативные меры по регулировке вагонного парка. Они дают ощутимые результаты", – пояснили в компании.

Темпы поступления нового парка на сеть РЖД опережают выбытие старых вагонов. Так, за 6 лет парк увеличился на 254 тысячи единиц и достиг 1 миллион 367 тысяч единиц. В данным момент он продолжает расти.

Сейчас количество вагонов превышает предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры железнодорожного транспорта на 256 тысяч единиц. Они простаивают в том числе на путях общего пользования и препятствуют продвижению поездов и маневровым операциям.

Между тем в России создали вагон-купе для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих. Вагоны планируют запустить 3 декабря в Международный день инвалидов. В дальнейшем они будут курсировать к городам юга страны, где маломобильные граждане проходят санаторно-курортное лечение.