Тарифы на грузоперевозки по железной дороге выросли почти на 14%

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Стоимость грузовых железнодорожных перевозок выросли на 13,8%. На перевозки пассажиров в плацкартах и общих вагонах поездов дальнего следования - на 11,6%. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

Стоимость услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках пассажиров в дальнем следовании вырастет на 10,2%.

Контейнерные перевозки подорожают на 5%.

В документе уточняется, что новые тарифы позволят обеспечить ресурсами подготовку к летней компании "Российских железных дорог". Полученные средства позволят увеличить провозную способность железных дорог в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что ряд тарифов на поезда и автобусы компании "Аэроэкспресс" изменится с 3 декабря. Так, стандартный билет стоить 650 рублей.