Ряд тарифов компании "Аэроэкспресс" изменится с 3 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд тарифов на поезда и автобусы компании "Аэроэкспресс" изменится с 3 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Тарифы на поезда "Аэроэкспресс": стоимость билета по тарифу "Стандарт" составит 650 рублей. Тарифы "Стандарт туда – обратно", "Бизнес" и "Бизнес туда – обратно" также будут проиндексированы. Стоимость одной поездки в/из аэропорта по тарифам группы "Подписка" составит от 133 рублей, по абонементу – от 230 рублей", – указала компания.

Также "Аэроэкспресс" расширит тарифы "Семейный" с 10 декабря. Воспользоваться им пассажиры смогут не только туда и обратно, но и в одну сторону. Стоимость поездки составит от 300 рублей.

Кроме того, поездка на экспресс-автобусах компании на всех направлениях обойдется в 400 рублей в одну сторону, 700 рублей – туда и обратно. При этом цена по тарифам "Подписка" составит от 120 рублей, а по абонементу – от 207 рублей.

Как объяснила компания, при ежегодной инфляции и росте цен "Аэроэкспресс" делает все возможное, чтобы сохранить доступные цены поездки.

Между тем цены на железнодорожные билеты в плацкарте и общих вагонах поездов дальнего следования вырастут на 11,6% с 1 декабря. Предполагается, что такое решение сформируют стабильные источники финансирования инвестиций для развития железнодорожной инфраструктуры.

