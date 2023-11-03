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03 ноября, 07:15

Транспорт

Расписание электричек на МЦД-4 изменится в ноябрьские праздники

Расписание электричек на МЦД-4 изменится в ноябрьские праздники

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График движения электричек на МЦД-4 изменится с 3 по 6 ноября. Часть поездов, следующих до Киевского вокзала и в обратном направлении, выведут из графика. Некоторые изменят время отправления, а интервалы движения увеличат до часа.

Это связано с ремонтом на участке от станции Крекшино до Селятина. В качестве альтернативы советуют пользоваться другим наземным транспортом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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