Расписание электричек на МЦД-4 изменится в ноябрьские праздники

График движения электричек на МЦД-4 изменится с 3 по 6 ноября. Часть поездов, следующих до Киевского вокзала и в обратном направлении, выведут из графика. Некоторые изменят время отправления, а интервалы движения увеличат до часа.

Это связано с ремонтом на участке от станции Крекшино до Селятина. В качестве альтернативы советуют пользоваться другим наземным транспортом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.