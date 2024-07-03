Ограничения на станции метро "Парк культуры" продлятся до 6 сентября

До 6 сентября на станции "Парк культуры" временно ограничен переход с Сокольнической на Кольцевую линию. Ограничения связаны с ремонтом эскалаторов. Они будут действовать только в самые загруженные часы.

Так, в будние дни пересадка между линиями будет закрыта с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Эскалаторы в это время работают только на подъем, а вестибюль – на выход и для пересадки с кольцевой на радиальную ветку.

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