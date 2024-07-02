"Мой район. Новости": работы на стадионе "Локомотив" в Москве выполнены на 50%

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по реконструкции стадиона "Локомотив", расположенного в районе Люблино на юго-востоке Москвы.

Арена была создана в довоенные годы, однако к текущему моменту сильно обветшали трибуны, здания находились в аварийном состоянии. В 2015 году спортивное сооружение законсервировали. В 2023 году стадион перешел в собственность города, после чего было принято решение о проведении его комплексной реконструкции.

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