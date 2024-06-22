Посол РФ в КНДР почтил память освободивших Корею советских воинов

Фото: vk.com/rusembdprk

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора вместе с другими российскими дипломатами принял участие в панихиде по случаю Троицкой родительской субботы на кладбище советских граждан в Пхеньяне и почтил память советских воинов, погибших при освобождении Корейского полуострова от японского господства.

Мероприятие прошло в столичном районе Садон при участии архиепископа Корейского Феофана, настоятеля пхеньянского Свято-Троицкого храма иерея Владимира, а также диаконов Георгия и Павла, сообщается на странице российского диппредставительства в Корее в соцсети "ВКонтакте".

Ранее депутат МГД Александр Семенников принял участие в акции "Свеча памяти" в Северном Бутово. Он обратился к присутствующим со словами о том, что граждане России должны сохранить историческую память о погибших солдат Великой Отечественной войны и передать ее будущим поколениям.