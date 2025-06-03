Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 22:15

Транспорт

Авиакосмический салон МАКС перенесен на 2026 год

Авиакосмический салон МАКС перенесен на 2026 год

Движение по трассе в Курской области восстановлено

Количество судов на Москве-реке увеличилось на 6,5% с начала летней навигации

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июня

Москвичам рассказали, почему монорельс решили заменить парком

"Это Москва. Туризм": топ веломаршрутов по паркам Москвы

В Якутске самолет выкатился за пределы взлетной полосы

"Миллион вопросов": автоюрист ответил на самые частые вопросы водителей

Сергей Собянин: метродепо "Руднево" исполнилось шесть лет

Новости Москвы: более 100 тысяч детей прошли обучение в "Школе самоката"

Международный авиакосмический салон (МАКС) перенесли на следующий год, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. Выставка – масштабное событие в области авиации, где представляют отечественные самолеты и вертолеты, а также агрегаты нового поколения. Обычно салон проводят раз в два года, однако уже третий год подряд его переносят.

Саранча уничтожает поля и выпрыгивает на дорогу в Волгоградской области. В связи с этим в регионе начали борьбу с вредителями. По данным местных СМИ, специалисты обработали уже свыше десяти тысяч гектаров.

В Забайкальском крае борются с природными пожарами, число которых достигло 47. Часть из них на площади 183 тысяч гектаров удалось локализовать. К тушению привлекли самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон". Также при помощи специальных патронов в двух лесничествах удалось вызвать осадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионыпроисшествияпожарвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика