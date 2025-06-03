Авиакосмический салон МАКС перенесен на 2026 год

Международный авиакосмический салон (МАКС) перенесли на следующий год, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. Выставка – масштабное событие в области авиации, где представляют отечественные самолеты и вертолеты, а также агрегаты нового поколения. Обычно салон проводят раз в два года, однако уже третий год подряд его переносят.

Саранча уничтожает поля и выпрыгивает на дорогу в Волгоградской области. В связи с этим в регионе начали борьбу с вредителями. По данным местных СМИ, специалисты обработали уже свыше десяти тысяч гектаров.

В Забайкальском крае борются с природными пожарами, число которых достигло 47. Часть из них на площади 183 тысяч гектаров удалось локализовать. К тушению привлекли самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон". Также при помощи специальных патронов в двух лесничествах удалось вызвать осадки.

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