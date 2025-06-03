Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июня

На платформе "Активный гражданин" стартовало голосование, которое определит будущее московского монорельса. Устаревшую ветку на северо-востоке столицы предложили превратить в современную зону отдыха.

Жильцы 47-этажного дома в районе метро "Павелецкая" не могут подняться в квартиры на лифте, поскольку из-за пожара на подземной парковке в ЖК отключили электричество. Его в доме нет со 2 июня. Некоторые корпуса обесточены полностью.

Следственный комитет квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракты. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, они привели к сходам составов, в результате чего пострадали сотни мирных жителей.