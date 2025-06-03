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03 июня, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июня

Москвичам рассказали, почему монорельс решили заменить парком

"Это Москва. Туризм": топ веломаршрутов по паркам Москвы

В Якутске самолет выкатился за пределы взлетной полосы

"Миллион вопросов": автоюрист ответил на самые частые вопросы водителей

Сергей Собянин: метродепо "Руднево" исполнилось шесть лет

Новости Москвы: более 100 тысяч детей прошли обучение в "Школе самоката"

Новости регионов: в Курской области восстановили проезд под Железногорском

Проспект Багратиона сократил для москвичей время в пути на 30 минут

Международный авиакосмический салон МАКС перенесли на 2026 год

На платформе "Активный гражданин" стартовало голосование, которое определит будущее московского монорельса. Устаревшую ветку на северо-востоке столицы предложили превратить в современную зону отдыха.

Жильцы 47-этажного дома в районе метро "Павелецкая" не могут подняться в квартиры на лифте, поскольку из-за пожара на подземной парковке в ЖК отключили электричество. Его в доме нет со 2 июня. Некоторые корпуса обесточены полностью.

Следственный комитет квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракты. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, они привели к сходам составов, в результате чего пострадали сотни мирных жителей.

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