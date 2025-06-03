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03 июня, 11:45

Транспорт

Новости Москвы: к летнему сезону подготовили 3 800 пригородных вагонов

Новости Москвы: к летнему сезону подготовили 3 800 пригородных вагонов

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Центральная пригородная пассажирская компания подготовила к летнему сезону 3 800 вагонов, включая все поколения поездов "Иволга". Особое внимание уделили системам кондиционирования, климат-контроля и обеззараживания воздуха. Фильтры меняются каждые 48 тысяч километров пробега.

Число самозанятых в Москве превысило 2 миллиона человек. Таким образом, более 15% всех плательщиков налога на профессиональный доход в России живут в столице. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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