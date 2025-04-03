Еще четыре станции Троицкой линии московского метро запустят в 2025 году

Четыре новых станции Троицкой линии метро планируют открыть в Москве в 2025 году. Среди них –"Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ", которые будут оснащены цифровыми сервисами для еще большего удобства пассажиров. В прошлом году на изумрудной линии запустили первые 8 новых станций.

Как будет развиваться столичный общественный транспорт в дальнейшем? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.