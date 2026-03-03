Форма поиска по сайту

03 марта, 11:15

Транспорт

Вывозной рейс "Аэрофлота" с российскими туристами вылетел в Москву из Дубая

Трамваи остановили на Дубининской улице из-за снега на путях

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 марта

Более 300 туристов из РФ застряли в Баку после экстренной посадки из-за ситуации в Иране

Вывозные рейсы с россиянами из стран Ближнего Востока запланированы на 3 марта

BMW отзовет более 300 тыс автомобилей по всему миру из-за угрозы возгорания

Поставляемые в Россию машины застряли в Иране и ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

"Новости дня": пассажиры метро Москвы могут экономить до 45 минут благодаря БКЛ

Около 20 тысяч российских туристов остаются в странах Персидского залива

Власти Дубая объявили о возобновлении вылетов из аэропортов

Вывозной рейс "Аэрофлота" с российскими туристами вылетел в Москву из Дубая. Людей, которые оказались заблокированы в странах Персидского залива из-за вооруженного конфликта, начали возвращать в РФ накануне.

В аэропортах ОАЭ и Омана образовались огромные очереди. Из стран Ближнего Востока в первую очередь забирают путешественников, которые должны были улететь еще 28 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

