Вывозной рейс "Аэрофлота" с российскими туристами вылетел в Москву из Дубая. Людей, которые оказались заблокированы в странах Персидского залива из-за вооруженного конфликта, начали возвращать в РФ накануне.

В аэропортах ОАЭ и Омана образовались огромные очереди. Из стран Ближнего Востока в первую очередь забирают путешественников, которые должны были улететь еще 28 февраля.

