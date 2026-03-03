В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 марта

Наиболее плотное движение в сторону центра Москвы наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе, а также на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, рассказал ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на Волоколамском шоссе, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.