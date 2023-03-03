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Около 6 тыс человек в сутки будут пользоваться новым вокзалом Марьина Роща МЦД-2

Около 6 тыс человек в сутки будут пользоваться новым вокзалом Марьина Роща МЦД-2

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Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2

Почти 6 тысяч человек в сутки будут пользоваться новым пригородным вокзалом Марьина Роща МЦД-2 уже в ближайшее время. Общая площадь вокзала составляет 6,5 тысячи квадратных метров.

Благодаря запуску одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии (салатовой) Московского метрополитена станет менее загруженной. Вместе с тем у пассажиров МЦД-2 появилось 14 пересадочных станций.

Жители каких районов теперь экономят время в пути? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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