Около 6 тыс человек в сутки будут пользоваться новым вокзалом Марьина Роща МЦД-2

Почти 6 тысяч человек в сутки будут пользоваться новым пригородным вокзалом Марьина Роща МЦД-2 уже в ближайшее время. Общая площадь вокзала составляет 6,5 тысячи квадратных метров.

Благодаря запуску одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии (салатовой) Московского метрополитена станет менее загруженной. Вместе с тем у пассажиров МЦД-2 появилось 14 пересадочных станций.

Жители каких районов теперь экономят время в пути? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.