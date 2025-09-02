Форма поиска по сайту

02 сентября, 13:15

Транспорт

Дан старт сварке кузова поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Вице-премьер России Виталий Савельев дал старт сварке кузова первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Торжественное мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Савельев связался с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым, который находился на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. Это единственное предприятие в России, где применяют уникальную технологию сварки с помощью роботизированной установки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

