Новости Москвы: на Чистопрудном бульваре восстановили трамвайное движение

На Чистопрудном бульваре восстановлено трамвайное движение через разворот у станции метро "Чистые пруды". Ранее его временно приостанавливали из-за строительства линии к Комсомольской площади. Специалисты разобрали и заново уложили пути с установкой стрелочных переводов.

Тем временем на старом Арбате появился огромный самовар. Это не просто арт-объект, а павильон "Сделано в Москве". Внутри представлена продукция 75 локальных брендов: от гастрономических сувениров до товаров с символикой столицы. Ежедневно гостей ждут акции, клиентские дни и тематические презентации.

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