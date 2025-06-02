В Москве могут построить первый в России парк на высоте

В Москве может появиться первый в России парк на высоте – на уровне шести метров над землей. Сейчас в проекте "Активный гражданин" идет голосование: горожанам предлагают выбрать, стоит ли создавать новое общественное пространство и использовать для него инфраструктуру Московского монорельса.

По предварительной концепции, на месте путей могут появиться протяженные зеленые аллеи с зонами отдыха. Идея вдохновлена зарубежными примерами – в частности, парком High Line в Нью-Йорке, созданным на месте старой железной дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.