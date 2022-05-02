В Москве октроют еще 17 крытых велопарковок. Пока в городе их только три: около станций метро "Филатов Луг", "Киевская" и "«Тушинская". Все они бесплатные и рассчитаны примерно на 50 велосипедов и самокатов. Теперь мест будет в шесть раз больше.

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