02 апреля, 11:15Транспорт
В Подмосковье начали ограничивать работу кикшеринговых сервисов
В Подмосковье начали ограничивать работу кикшеринговых сервисов. В Люберецком районе, например, нельзя взять в аренду электросамокат.
Работа кикшеринга будет восстановлена только после согласования с администрацией и ГАИ мест парковок, порядка работы и взаимодействия. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков. Такое решение было принято, чтобы обезопасить жителей города.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.