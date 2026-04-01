На электросамокатах в Москве появятся единые номерные знаки

На электросамокатах в Москве ближайшем будущем появятся единые номерные знаки, сейчас обсуждается новый ГОСТ на их введение. По словам пресс-секретаря сервиса кикшеринга Дениса Балакирева, это подчеркивает, что государство воспринимает электросамокаты как полноценный вид транспорта.

Кататься по-прежнему разрешено только совершеннолетним после верификации через Mos ID. Нельзя управлять самокатом в состоянии алкогольного опьянения, держаться за руль одной рукой и ехать вдвоем. За езду вдвоем предусмотрен штраф 800 рублей.

