01 апреля, 09:30Транспорт
МЖД введет дополнительные остановки поездов на Пасху и Вербное воскресенье
На Пасху и Вербное воскресенье Московская железная дорога вводит дополнительные остановки поездов.
В дни православных праздников, 5 и 12 апреля, электрички на Белорусском, Павелецком и Рижском направлениях будут останавливаться на станциях рядом с храмами и мемориальными местами.
Уточнить расписание можно в приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте МЖД.
