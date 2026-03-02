Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 2 марта.

Власти Дубая объявили о возобновлении полетов из аэропортов. Аэропорт Дубая отправил первый пассажирский борт. Рейс следовал в Самарканд.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы вести операцию против Ирана настолько долго, насколько потребуется. Более того, в беседе с прессой глава Белого дома подчеркнул, что ему это "не наскучит".