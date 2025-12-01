Московские автомобилисты начали сталкиваться с контрафактным моторным маслом

Московские автомобилисты все чаще сталкиваются с контрафактными моторными маслами, приобретенными в интернет-магазинах. Покупатели в отзывах жалуются на отсутствие защитных голограмм и невозможность проверить код подлинности на упаковке.

Использование такого масла приводит к образованию нагара в двигателе. По данным аналитического агентства "Автостат", за последние несколько лет доля контрафакта в онлайн-продажах автодеталей выросла более чем на 43%.

